"Что не сделал Гитлер, то продолжает делать путин": Усик назвал россию Третьим Рейхом

Чемпион мира по боксу заявил, что нет никакой священной войны

Известный украинский боксер Александр Усик признался, что сохраняет преданость Украинской православной церкви Московского патриархата. И при этом, открыто назвал россию врагом Украины.

Александр вышел в прямой эфир на своей странице в Instagram, где говорил на русском языке. Кстати, Усик уверен, что война в Украине началась лишь в 2022 году, а не в 2014-м с аннексии его родного Крыма.

"россия — это враг Украины. Да-да, вы хорошо меня слышите и видите меня. Это враг, который хочет убить всех людей в мире.

И нет никакой священной войны. Или очищения какого-то. Есть война, которую вы развязали 24 февраля 2022 года. Напали на Украину, якобы защищая каких-то русских. Которые не хотят вашей защиты. Вы везде приезжаете с защитой, но только вы своих русских не защищаете в самой России. Не защищаете их. Никак не защищаете.

Вы боретесь с фашизмом, с нацизмом, которого нет. Вы — Третий рейх, во всем его проявлении. Вот то, что не сделал Гитлер, то продолжает ваш президент делать", — заявил Усик.

Кстати, на днях Международная боксерская федерация избавила Александра Усика от обязательного боя с Филипом Хрговичем.

Напомним, что в соцсетях появилось видео смоделированного поражения Александра Усика. Боксера выкинули за пределы ринга.