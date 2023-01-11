Росіяни, валіть на болота! Усик розповів про зраду

Чемпіон світу відповів тим, хто пише про нього гидоту

Знаменитий український боксер Олександр Усик записав відеозвернення до росіян. Боксер заявив, що нікого захищати в Україні не треба і порадив їм валити у свій оркостан. Крім того, Усик порівняв путіна з Гітлером, а росію з Третім Рейхом.

Чемпіон світу з боксу вийшов у прямий ефір на своїй сторінці в Instagram, де відкинув звинувачення, що він комусь продався.

"Ті люди, які пишуть про мене всякі гидоти — який я зрадник, що Америка дала мені гроші, ви можете так думати.

Підтримувати свою країну, армію та людей — не означає продаватися. Це означає, що ти здорова людина, яка любить свою країну, підтримує свій народ. Вибираючи президента, ми по-справжньому голосуємо та обираємо, хто у нас буде президентом.

Нам не потрібна допомога росії. Валіть додому — на болота.

За моєю спиною зараз наш прапор, який є нашою силою. Верхня частина — небо, нижня — хліб. Ми живемо з Богом і на кого не нападали. Слава Україні", — заявив Усик.

Раніше Олександр Усик зізнався, що зберігає відданість Українській православній церкві Московського патріархату. І при цьому відкрито назвав росію ворогом України.

До речі, нещодавно Усик розповів, який бій найбільше переглядає. Можливо, ви навіть не чули про такий поєдинок.