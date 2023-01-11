Русские, валите на болота! Усик рассказал о предательстве

Чемпион мира ответил тем, кто пишет о нем гадости

Знаменитый украинский боксер Александр Усик записал видеообращение к россиянам. Боксер заявил, что никого защищать в Украине не надо и посоветовал им валить в свой оркостан. Кроме того, Усик сравнил путина с Гитлером, а россию с Третьим Рейхом.

Чемпион мира по боксу вышел в прямой эфир на своей странице в Instagram, где отверг обвинения, что он кому-то продался.

"Те люди, которые пишут обо мне всякие гадости — какой я предатель, что Америка дала мне деньги, вы можете продолжать так думать.

Поддерживать свою страну, армию и людей — не значит продаться. Это значит, что ты здоровый человек, который любит свою страну, поддерживает свой народ. Выбирая президента, мы по-настоящему голосуем и выбираем, кто у нас будет президентом.

Нам не нужна помощь россии. Валите домой — на болота…

За моей спиной сейчас наш флаг, который является нашей силой. Верхняя часть — небо, нижняя — хлеб. Мы живем с Богом и ни на кого не нападали. Слава Украине", — заявил Усик.

Ранее Александр Усик признался, что сохраняет преданость Украинской православной церкви Московского патриархата. И при этом, открыто назвал россию врагом Украины.

Кстати, недавно Усик рассказал, какой бой больше всего пересматривает. Возможно, вы даже не слышали о таком поединке.