Сейчас бы ванну с "Фантой": Редкач вспомнил, как обкурился с Усиком

Боксеры тогда были на сборах в Крыму

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик записал видео в соцсетях, где сделал несколько громких заявлений. В частности, Усик сказал, что остается верным Московскому патриархату. Кроме того, боксер сравнил россию с Третим Рейхом.

В то же время, скандальный украинский боксер Иван Редкач припомнил Усику, как они обкурились в Крыму. Оба боксера выступали за сборную Украины и часто проводили сборы на полуострове.

"Помнишь, в 2007 году в Алуште шишки курили, и ты такой говоришь: "Сейчас бы ванну с "Фантой", я бы купался в ней". Тебя так тогда накрыло конкретно. Меня тоже. Ну ты тогда настоящий был, а сейчас ведешь себя как шл*ндра", — цитирует Редкача fightnews.info.

Кстати, на днях Международная боксерская федерация избавила Александра Усика от обязательного боя с Филипом Хрговичем. Он теперь может сосредоточиться на поединке за звание абсолютного чемпиона мира с Тайсоном Фьюри. Бой планируется на март в Саудовской Аравии.

Напомним, что в соцсетях появилось видео смоделированного поражения Александра Усика. Боксера выкинули за пределы ринга.