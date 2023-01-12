Зараз би ванну з "Фантою": Редкач згадав, як обкурився з Усиком

Боксери тоді були на зборах у Криму

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик записав відео у соцмережах, де зробив кілька гучних заяв. Зокрема, Усик сказав, що залишається вірним Московському патріархату. Крім того, боксер порівняв росію з Третім Рейхом.

Водночас скандальний український боксер Іван Редкач пригадав Усику, як вони обкурилися у Криму. Обидва боксери виступали за збірну України та часто проводили збори на півострові.

"Пам’ятаєш, у 2007 році в Алушті шишки курили, і ти такий кажеш: "Зараз би ванну з "Фантою", я б купався в ній". Тебе так тоді накрило конкретно. Мене теж. Ну ти тоді справжній був, а зараз ведеш себе як шл*ндра", — цитує Редкача fightnews.info.

До речі, днями Міжнародна боксерська федерація позбавила Олександра Усика обов’язкового бою з Філіпом Хрговичем. Він тепер може зосередитись на поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу з Тайсоном Ф’юрі. Поєдинок планується на березень в Саудівській Аравії.

Нагадаємо, що в соцмережах з’явилося відео змодельованої поразки Олександра Усика. Боксера викинули за межі рингу.