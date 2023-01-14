Чому на Красній площі лежить вбивця помазаника Божого? Усик звернувся до росіян

Боксер поставив питання православним сусідам

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик освоїв прямі ефіри в Instagram. Раніше боксер сказав, що залишається вірним Московському патріархату. Крім того, чемпіон порівняв росію з Третім Рейхом.

Зараз Усик звернувся до росіян з дуже простим і конкретним питанням.

"У мене питання до сусідів. Ви вважаєте себе православною державою. Чому тоді у вас на Красній площі лежить той, за чиїм наказом була вбита вся родина царя — помазаника Божого? Чому червоний дід, який убив велику кількість людей зі своїми революціями, лежить на Красній площі? — спитав Усик у Instagram.

Звичайно, боксер хотів знати, чому тіло Володимира Леніна знаходиться в мавзолеї в центрі Москви.

Раніше ми давали слова боксера Івана Редкача, який розповідав, як вони з Усиком обкурилися у Криму.

До речі, днями Міжнародна боксерська федерація позбавила Олександра Усика обов’язкового бою з Філіпом Хрговичем. Він тепер може зосередитись на поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу з Тайсоном Ф’юрі. Бій планується на березень у Саудівській Аравії.

До речі, нещодавно Усик розповів, який бій найбільше переглядає. Можливо, ви навіть не чули про такий поєдинок.