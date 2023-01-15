Большой бокс в Лондоне: порноактриса в первом раунде нокаутировала тиктокершу (видео)

Поединок прошел в рамках вечера бокса в Лондоне

Звезда фильмов для взрослых и OnlyFans Элли Брук, которая является подопечной известной австралийской боксерши Эбани Бриджес, добыла свою вторую победу на ринге.

Об этом сообщает пресс-служба DAZN в Twitter. Брук на ринге расправилась с 21-летней звездой TikTok Фейт Ордвей.

Бой девушек состоялся в рамках вечера бокса в Лондоне (Великобритания) в андеркарде поединка блогера KSI против киберспортсмена FaZe Temperrr на шоу MF & DAZN. Элли и Фейт с первых секунд начали размен ударов, в котором преуспела Брук. Уже в концовке первого раунда рефери остановил драку, зафиксировав победу Элли техническим нокаутом. Этот успех стал для нее вторым в карьере.

25-летняя Брук является настоящей знаменитостью на платформе OnlyFans, а до этого она снималась в фильмах для взрослых. У себя в соцсетях она частенько публикует гарячие снимки. На новоиспеченную боксершу подписаны сотни тысяч пользователей.

Элли Брук

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