Великий бокс у Лондоні: порноакторка в першому раунді нокаутувала тіктокершу (відео)

Поєдинок пройшов у рамках вечора боксу у Лондоні

Зірка фільмів для дорослих та OnlyFans Еллі Брук, яка є підопічною відомою австралійською боксерки Ебані Бріджес, здобула свою другу перемогу на рингу.

Про це повідомляє пресслужба DAZN у Twitter. Брук на ринзі розправилася з 21-річною зіркою TikTok Фейт Ордвей.

Бій дівчат відбувся у рамках вечора боксу в Лондоні (Велика Британія) в андеркарді поєдинку блогера KSI проти кіберспортсмена FaZe Temperrr на шоу MF&DAZN. Еллі та Фейт з перших секунд почали розмін ударів, у якому досягла успіху Брук. Вже наприкінці першого раунду рефері зупинив бійку, зафіксувавши перемогу Еллі технічним нокаутом. Цей успіх став для неї другим у кар’єрі.

25-річна Брук є справжньою знаменитістю на платформі OnlyFans, а раніше вона знімалась у фільмах для дорослих. У себе в соцмережах вона часто публікує гарячі знімки. На новоспечену боксерку підписано сотні тисяч користувачів.

Еллі Брук

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