Контент тільки для дорослих: найкращий нокаут 2022 року (відео)

Лі Вуд викинув за межі рингу Майкла Конлана

Авторитетний боксерський журнал The Ring визначив найефектніший нокаут 2022 року. Раніше The Ring вручив Олександру Усику шикарний чемпіонський пояс.

Експерти обрали титульний поєдинок між британцем Лі Вудом (26-2, 16 KO) та ірландцем Майклом Конланом (18-1, 9 KO). 13 березня минулого року Вуд захищав свій пояс чемпіона WBA Regular у напівлегкій вазі, пише Спорт24.

Вже у першому раунді Вуд побував у нокдауні. І далі Конлан контролював події на рингу. Проте в 11 раунді британець зумів помститися супротивникові і відправив того в нокдаун. А в останньому раунді Вуд притис суперника до канатів, атакуючи потужними ударами, зрештою, Конлан вилетів з рингу. Компанія DAZN маркує цей нокаут як контент для дорослих.

Нагадаємо, що в соцмережах з’явилося відео змодельованої поразки Олександра Усика. Українського боксера викинув за межі рингу Деонтей Уайлдер.

Раніше ми писали про смерть боксера після нокауту. Луїс Кіньонес помер після першої поразки у професійному боксі. А казахстанський боксер Айдос Єрбосинули опинився в комі після важкої поразки.