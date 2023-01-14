Контент только для взрослых: лучший нокаут 2022 года (видео)

Ли Вуд выбросил за пределы ринга Майкла Конлана

Авторитетный боксерский журнал The Ring определил самый эффектный нокаут 2022 года. Ранее The Ring вручил Александру Усику шикарный чемпионский пояс.

Эксперты выбрали титульный поединок между британцем Ли Вудом (26-2, 16 KO) и ирландцем Майклом Конланом (18-1, 9 KO). 13 марта прошлого года Вуд защищал свой пояс чемпиона WBA Regular в полулегком весе, пишет Спорт24.

Уже в первом раунде Вуд побывал в нокдауне. И далее Конлан контролировал события на ринге. Однако в 11 раунде британец сумел отомстить противнику и отправил того в нокдаун. А в последнем раунде Вуд прижал соперника к канатам, атакуя мощными ударами, в конце концов, Конлан вылетел из ринга. Компания DAZN маркирует этот нокаут, как контент для взрослых.

Напомним, что в соцсетях появилось видео смоделированного поражения Александра Усика. Украинског боксера выкинул за пределы ринга Деонтей Уайлдер.

Ранее мы писали о смерти боксера после нокаута. Луис Киньонес умер после первого поражения в профессиональном боксе. А казахстанский боксер Айдос Ербосынулы оказался в коме после тяжелейшого поражения.