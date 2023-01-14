У нього є IQ: секс-символ боксу обрала між Усиком та Ф’юрі

Ебані Бріджес пояснила, хто стане абсолютним чемпіоном

Чемпіонка світу за версією IBF у найлегшій вазі Ебані Бріджес поділилася своїми очікуваннями від можливого поєдинку між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі. Раніше промоутер українця пояснив, чому бій із британцем має відбутися до 4 березня.

Австралійка впевнена, що вболівальники побачать чудовий поєдинок. На її думку, абсолютним чемпіоном світу стане Ф’юрі.

"Я думаю, що Тайсон Ф’юрі виявиться Усику не по зубах. Усик буде швидким на ногах, але у Ф’юрі є боксерське IQ і всі необхідні навички, щоб виграти цей бій", — заявила Бріджес в інтерв’ю YouTube-каналу Pro Boxing Fans.

Бріджес стала відомою не лише своїми перемогами, а й поведінкою на зважуванні. Туди дівчина завжди приходить в еротичній білизні.

До речі, нещодавно Олександр Усик зізнався, який бій найбільше переглядає. Можливо, ви навіть не чули про такий поєдинок.

Раніше боксер сказав, що залишається вірним Московському патріархату. Крім того, чемпіон порівняв росію з Третім Рейхом. І поцікавився у росіян, чому в православній країні не поховають вбивцю царя.