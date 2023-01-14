У него есть IQ: секс-символ бокса выбрала между Усиком и Фьюри

Эбани Бриджес объяснила, кто станет абсолютным чемпионом

Чемпионка мира по версии IBF в легчайшем весе Эбани Бриджес поделилась своими ожиданиями от возможного поединка между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Ранее промоутер украинца объяснил, почему бой c британцем должен состояться до 4 марта.

Австралийка уверена, что болельщики увидят отличный поединок. По ее мнению, абсолютным чемпионом мира станет Фьюри.

"Я думаю, что Тайсон Фьюри окажется Усику не по зубам. Усик будет быстрым на ногах, но у Фьюри есть боксерское IQ и все необходимые навыки, чтобы выиграть этот бой", — заявила Бриджес в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans.

Бриджес стала известной не только своими победами, но и поведением на взвешивании. Туда девушка всегда приходит в эротическом белье.

Кстати, недавно Александр Усик признался, какой бой больше всего пересматривает. Возможно, вы даже не слышали о таком поединке.

Ранее боксер сказал, что остается верным Московскому патриархату. Кроме того, чемпион сравнил россию с Третьим Рейхом. И поинтересовался у россиян, почему в православной стране никак не похоронят убийцу царя.