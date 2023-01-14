"Она вас переломает": Усик предупредил россиян насчет жены (видео)

Непобедимый боксер провел "прямую линию"

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) обратился к ненавистникам его жены Катерины, которая стала голосом народного гнева после полномасштабного вторжения рф в Украину

Соответствующее заявление Усика к россиянам прозвучало во время прямого эфира на его страничке в Instagram. Александр отметил, что ни один злопыхатель не выстоит с его женой один на один.

"Тут некоторые… Нет, оскорблять не буду. Некоторые недочеловеки писали мне и оскорбляли мою светлую и неповторимую, единственную, самую сильную в мире жену, Екатерину Михайловну. Любовь моя, обожаю тебя.

Друзья, у моей жены настолько сильный характер и такие мощные яйца, что если вы встретитесь с ней один на один, то она вас переломает так, что мало не покажется. Так что не рыпайтесь и живите своей жизнью", — сказал Усик.

В этом эфире Усик также обратился к главному пропагандисту рф владимиру соловьеву, а также спросил у россиян, что делает Ленин на Красной площади. В прошлой прямой трансляции Александр заявил, что остается верным настоятелю УПЦ МП митрополиту Онуфрию.