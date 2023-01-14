"Вона вас переламає": Усик попередив росіян щодо дружини (відео)

Непереможний боксер провів "пряму лінію"

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) звернувся до ненависників його дружини Катерини, яка стала голосом народного гніву після повномасштабного вторгнення рф в Україну

Відповідна заява Усика до росіян прозвучала під час прямого ефіру на його сторінці в Instagram. Олександр зазначив, що жоден злостивець не вистоїть з його дружиною віч-на-віч.

"Тут деякі … Ні, ображати не буду. Деякі недолюдини писали мені й ображали мою світлу і неповторну, єдину, найсильнішу у світі дружину, Катерину Михайлівну. Любов моя, обожнюю тебе.

Друзі, у моєї дружини настільки сильний характер і такі потужні яйця, що якщо ви зустрінетеся з нею віч-на-віч, то вона вас переламає так, що мало не здасться. Тож не рипайтеся і живіть своїм життям", — сказав Усик.

У цьому ефірі Усик також звернувся до головного пропагандиста рф володимира соловйова, а також запитав у росіян, що робить Ленін на Червоній площі. У минулій прямій трансляції Олександр заявив, що залишається вірним настоятелю УПЦ МП митрополиту Онуфрію.