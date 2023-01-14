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Соловйове, ти знаєш, як закінчив Геббельс? Усик передбачив майбутнє пропагандисту

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
Дата публікації
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Автор
Усик vs Соловйов Новина оновлена 14 січня 2023, 15:06
Усик vs Соловйов. Фото Колаж "Телеграфу"

Боксер упевнений, що Соловйов понесе справедливе покарання

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик під час прямого ефіру в Instagram поцікавився у росіян, чому у православній країні ніяк не поховають вбивцю царя.

А ще Усик звернувся до російського пропагандиста Володимира Соловйова. Боксер натякнув, що на того чекає доля фашистського пропагандиста Йозефа Геббельса.

"Деякі панове на своєму ТБ кричать, який я негідник. Соловьюш, до тебе звертаюся. Ти знаєш, як закінчив Геббельс? Соловйов, ау! За деякими даними, вони з дружиною наклали на себе руки.

А перед цим дружина отруїла своїх шістьох дітей. Тобто вони спочатку вбили шістьох дітей, а потім застрелилися самі", — заявив Усик під час ефіру в Instagram.

Раніше боксер сказав, що залишається вірним Московському патріархату. Крім того, чемпіон порівняв росію з Третім Рейхом.

До речі, днями Міжнародна боксерська федерація позбавила Олександра Усика обов’язкового бою з Філіпом Хрговичем. Він тепер може зосередитись на поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу з Тайсоном Ф’юрі. Бій планується на березень у Саудівській Аравії.

До речі, нещодавно Усик розповів, який бій найбільше переглядає. Можливо, ви навіть не чули про такий поєдинок.

Теги:
#Боксер #Володимир Соловйов #Олександр Усик