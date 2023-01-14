Соловьев, ты знаешь, как закончил Геббельс? Усик предсказал будущее пропагандисту

Боксер уверен, что Соловьев понесет справедливое наказание

Чемпион мира по боксу Александр Усик во время прямого эфира в Instagram поинтересовался у россиян, почему в православной стране никак не похоронят убийцу царя.

А еще Усик обратился к российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву. Боксер намекнул, что того ждет участь фашистского пропагандиста Йозефа Геббельса.

"Некоторые господа на своем ТВ кричат, какой я негодяй. Соловьюш, к тебе обращаюсь. Ты знаешь, как закончил Геббельс? Соловьев, ау! По некоторым данным, они с женой покончили жизнь самоубийством.

А перед этим жена отравила своих шестерых детей. То есть они сначала убили шестерых детей, а потом застрелились сами", — заявил Усик во время эфира в Instagram.

Ранее боксер сказал, что остается верным Московскому патриархату. Кроме того, чемпион сравнил россию с Третьим Рейхом.

Кстати, на днях Международная боксерская федерация избавила Александра Усика от обязательного боя с Филипом Хрговичем. Он теперь может сосредоточиться на поединке за звание абсолютного чемпиона мира с Тайсоном Фьюри. Бой планируется на март в Саудовской Аравии.

Кстати, недавно Усик рассказал, какой бой больше всего пересматривает. Возможно, вы даже не слышали о таком поединке.