Усику не можна битися у Великій Британії: вагома причина

Промоутер розповів, як ділитимуть гонорар боксери

Відомий британський промоутер Боб Арум, який працює з Тайсоном Ф’юрі, розповів, як розподілятиметься гонорар у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу. Раніше секс-символ боксу обрала між Усиком і Ф’юрі.

За словами Арума, Олександру Усику не вигідно, щоб його поєдинок із Ф’юрі пройшов у Великій Британії. Тоді українець втратить значну суму грошей.

"Якщо із Саудівської Аравії надійде пропозиція, то ми поїдемо туди. Якщо ні, то влаштуємо бій у Лондоні на "Уемблі".

Боксери погодилися битися. Ми дали саудитам час, щоб вони прийшли із пропозицією. Якщо ні, то організуємо поєдинок на "Уемблі".

Потім нам потрібно буде поговорити про розподіл гонорару, оскільки Усик хоче 50 на 50. Це неправильно, якщо бій пройде на "Уемблі", оскільки там буде 95 тисяч британців, поєдинок принесе великі гроші на британському pay-per-view. Тому Тайсон заслуговує на левову частку", — сказав Арум сайту BoxingScene.com.

До речі, нещодавно Олександр Усик зізнався, який бій найбільше переглядає. Можливо, ви навіть не чули про такий поєдинок.

Раніше боксер сказав, що залишається вірним Московському патріархату. Крім того, чемпіон порівняв росію з Третім Рейхом. І поцікавився у росіян, чому в православній країні не поховають вбивцю царя.