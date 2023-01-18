Уничтожила за 12 секунд: жесткий нокаут в женском боксе (видео)

Дебют в боксе Сьерры Рэмзи вышел провальным

В американском Хопкинсвилле состоялся вечер профессионального бокса, в рамках которого состоялось противостояние среди женщин между местными спортсменками Чиа Фей Эсбери и дебютанткой Сьеррой Рэмзи. Рассчитанный на четыре раунда бой в полутяжелом весе продлился всего 12 секунд. Ранее порноактриса в первом раунде нокаутировала тиктокершу.

Сразу после начала поединка 40-летняя Эсбери прижала свою 28-летнюю соперницу к канатам и обрушила на нее град ударов. Рефери остановил избиение и открыл Рэмзи счет. Однако дебютантка не сумела продолжить поединок.

Официальный итог — победа Эсбери техническим нокаутом в первом раунде, сообщает Sports.kz.

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