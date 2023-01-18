Знищила за 12 секунд: жорсткий нокаут у жіночому боксі (відео)

Дебют у боксі Сьєрри Ремзі вийшов провальним

В американському Хопкінсвіллі відбувся вечір професійного боксу, в рамках якого відбулося протистояння серед жінок між місцевими спортсменками Чіа Фей Есбері та дебютанткою Сьєррою Ремзі. Розрахований на чотири раунди бій у напівважкій вазі тривав лише 12 секунд. Раніше порноактриса в першому раунді нокаутувала тіктокерку.

Одразу після початку поєдинку 40-річна Есбері притиснула свою 28-річну суперницю до канатів та обрушила на неї град ударів. Рефері зупинив побиття і відкрив Ремзі рахунок. Проте дебютантка не зуміла продовжити поєдинок.

Офіційний підсумок – перемога Есбері технічним нокаутом у першому раунді, повідомляє Sports.kz.

Раніше авторитетний боксерський журнал The Ring визначив найкращий нокаут 2022 року.

До речі, нещодавно Олександр Усик зізнався, який бій найбільше переглядає. Можливо, ви навіть не чули про такий поєдинок.

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