Так бити Усика ще ніхто не готувався: Ф’юрі тренується з жінкою (відео)

Британець провів спаринг із колишньою чемпіонкою світу Єленою Мрдженович

Чемпіон світу з боксу Тайсон Ф’юрі вирішив нестандартно підготуватися до поєдинку проти Олександра Усика. У спаринг-партнери британець обрав собі дівчину. Раніше стало відомо, чому Усику вигідніше проводити бій у Саудівській Аравії, ніж в Англії.

Ф’юрі вийшов у ринг проти колишньої чемпіонки світу у трьох вагових категоріях Єлени Мрдженович. Чемпіон вирішив потренуватися з дівчиною у залі, вони разом били "грушу", а потім Мрдженович відпрацьовувала удари по корпусу Тайсона.

"Я отримала неймовірну можливість потрапити до тренувального табору Тайсона Ф’юрі і це був епічний досвід. Дякую Тайсону за те, що дозволив мені повчитися в нього", — написала Мрдженович у соцмережах.

Раніше промоутер Усика пояснив, чому поєдинок з чемпіоном WBC Тайсоном Ф’юрі має відбутися до 4 березня.

Нагадаємо, що у грудні Ф’юрі втретє в кар’єрі переміг Чісору і прямо в рингу викликав на бій Усика. Промоутер Ф’юрі Френк Уоррен заявив, що чемпіон WBC хоче провести цього року три поєдинки. Перший – проти чемпіона WBA, IBF та WBO Олександра Усика, а потім проти тимчасового чемпіона WBO Джо Джойса. Третій суперник не визначений, але точно не Ентоні Джошуа.