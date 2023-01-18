Бій Усик – Ф’юрі у призначену дату не відбудеться: промоутер назвав причину

Сторони ніяк не можуть вибрати місце поєдинку

Відомий промоутер Френк Уоррен розкрив деякі деталі переговорів щодо поєдинку між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі. До речі, у британця серед спаринг-партнерів є дівчина.

Раніше промоутер Усика пояснив, чому поєдинок з Ф’юрі має відбутися до 4 березня. Але в цей термін бій точно не пройде. "Цього тижня ми очікуємо кілька пропозицій, але жодна з них ще не надійшла", — каже Уоррен.

Наразі робочі варіанти проведення боксерського шоу — Саудівська Аравія чи лондонський "Уемблі". Але сторони ще не зробили остаточного вибору.

"Я сподіваюся, що бій пройде наприкінці березня або на початку квітня. Саме на ці дати ми зараз дивимося", — заявив промоутер у коментарі talkSPORT.

Раніше стало відомо, чому Усику вигідніше проводити бій у Саудівській Аравії, ніж в Англії.

До речі, нещодавно Олександр Усик зізнався, який бій найбільше переглядає. Можливо, ви навіть не чули про такий поєдинок.

Раніше боксер сказав, що залишається вірним Московському патріархату. Крім того, чемпіон порівняв росію з Третім Рейхом. І поцікавився у росіян, чому в православній країні не поховають вбивцю царя.