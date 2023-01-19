"Ломаченка викрали спецслужби, Усика вдалося вирвати": боєць ЗСУ пояснив, що трапилося з боксерами

Боксери після повномасштабного вторгнення рф поводяться по-різному

Активіст та боєць ЗСУ Євген Карась прокоментував ситуацію з українськими боксерами Василем Ломаченком (17-2, 11 КО) та Олександром Усиком (20-0, 13 КО). Один мовчить про війну і щоразу потрапляє у скандали з УПЦ МП, а другий грошима допомагає ЗСУ, активно працюючи на інформаційному фронті країни.

Відповідний пост Карась опублікував на своєму telegram-каналі. Активіст вважає, що московські попи завербували Василя, а от Олександра вдалося вирвати з лап російських спецслужб.

"Я вірив і боровся за душу Усика. Ми знаходили кілька точок входу і завжди клянчили пропагандистську роботу. Ломаченко російські спецслужби через московського попа-вербувальника викрали…

Усика – Україна вирвала. Наразі чемпіон десятками тисяч доларів допомагає ЗСУ. І витрачає свої кошти на відновлення кількох об’єктів у Київській області. А останнє відео взагалі розлютило окупантів і занесло Усика навіки до списків мішеней Кремля. І це є важливим результатом. Усик сьогодні з нами по один бік фронту", — написав Карась.

Нагадаємо, наступним суперником Ломаченка має стати абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Девін Хейні (29-0, 15 КО). Поєдинок може відбутися у Нью-Йорку.

Усик, у свою чергу, має битися з чемпіоном WBC Тайсоном Ф’юрі, щоправда, боксери поки що зуміли домовитися про поєдинок.