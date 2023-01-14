Названо дату бою Ломаченка за титул абсолютного чемпіона світу

Українець може стати абсолютним чемпіоном світу у легкому дивізіоні

Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Девін Хейні (29-0, 15 КО) натякнув, що його наступний поєдинок пройде за системою PPV (платна трансляція), а журналіст Сальвадор Родрігес припустив, що американець говорить про бій з ексчемпіоном у трьох дивізіонах Василем Ломаченком (17-2, 11 КО). Представник ЗМІ відразу розсекретив дату і місце супербою.

Хейні поділився новинами у Twitter, а Родрігес відповів на повідомлення непереможного американця. За інформацією журналіста ESPN, бій Ломаченко — Хейні відбудеться 20 травня у Нью-Йорку на легендарній арені "Медісон Сквер Гарден".

"PPV", — написав Хейні.

"Проти Ломаченка 20 травня на Медісон Сквер Гарден ... Звучить непогано, але PPV?" — відповів на пост чемпіона Родрігес.

Нагадаємо, Хейні та Ломаченко на словах домовилися про проведення очного протистояння після того, як Василь переміг Джемейна Ортіса. Loma назвав свого майбутнього суперника суперваговиком, через великі габарити Девіна.

Раніше повідомлялося, що Ломаченко потрапив у скандал через УПЦ МП. За боксера навіть взялися українські спецслужби.