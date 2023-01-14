Названа дата боя Ломаченко за титул абсолютного чемпиона мира

Украинец может стать абсолютным чемпионом мира в легком дивизионе

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни (29-0, 15 КО) намекнул, что его следующий поединок пройдет по системе PPV (платная трансляция), а журналист Сальвадор Родригес предположил, что американец говорит про бой с экс-чемпионом в трех дивизионах Василием Ломаченко (17-2, 11 КО). Представитель СМИ тут же рассекретил дату и место супербоя.

Хэйни поделился новостями в Twitter, а Родригес ответил на сообщение непобедимого американца. По информации журналиста ESPN, бой Ломаченко — Хэйни состоится 20 мая в Нью-Йорке на легендарной арене "Мэдисон Сквер Гарден".

"PPV", — написал Хейни.

"Против Ломаченко 20 мая на "Мэдисон Сквер Гарден"… Звучит неплохо, но PPV?" – ответил на пост чемпиона Родригес.

Напомним, Хэйни и Ломаченко на словах договорились о проведении очного противостояния после того, как Василий победил Джемейна Ортиса. Loma назвал своего будущего соперника супертяжем, из-за внушительных габаритов Девина.

Ранее сообщалось, что Ломаченко угодил в скандал из-за УПЦ МП. За боксера даже взялись украинские спецслужбы.