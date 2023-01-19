Шпион или герой: всплыли резонансные детали про убитого СБУ переговорщика Киреева

Киреев мог уехать из Украины перед вторжением, но сознательно не стал этого делать

В марте 2022 года в центре Киев был найден труп Дениса Киреева — банкира, участника первых мирных переговоров с россией в Беларуси с начала вторжения. Ходили слухи о госизмене. Но уже через некоторое время его похоронили на Байковом кладбище в престижном месте.

The Wall Street Journal снова заинтересовались этой историей. В своей статье журналист Бретт Форрест утверждает, что Киреева застрелили сотрудники СБУ якобы за шпионаж в пользу россии. WSJ приводит слова Кирилла Буданова о том, что Киреев передал важную информацию от своих российских контактов, которая помогла удержать Киев в начале вторжения 2022 года.

Киреев был награжден посмертной медалью за "исключительный долг в защите государственного суверенитета и безопасности государства". Так чем же известен Киреев, были ли он российским шпионом или украинским козырем разбирался автор статьи WSJ основываясь на разведдокументах и тех комментариях, которые удалось собрать.

История Киреева

Киреев в разное время был связан с западными финансовыми организациями и после управлял деньгами братьев Клюевых. Родился в Киеве, много работал в сфере финансов — в отделениях западных банков, владел несколькими языками. "Его родственник в 2003 году стал заместителем начальника СБУ, главного преемника советского КГБ в Украине, по словам бывшего главы агентства. По словам соратников, эта связь пробудила интерес г-на Киреева к шпионажу", — сообщается в WSJ. С 2006 работал с Андреем и Сергеем Клюевыми — близкими к Виктору Януковичу людьми. Из полученных контактов Киреев извлекал пользу, общаясь с нужными людьми и занимая высокие посты в госбанках. Он наладил связи и в Украине и по ту сторону границы — в россии.

В 2014 году после бегства Клюевых и Януковича Киреев помогал управлять активами братьев из Киева. После начала войны Киреев закупал оборудование для украинских добровольцев. В 2021 Киреев привлек внимание главы украинской разведки Кирилла Буданова благодаря своим связям в российских и украинских сферах бизнеса и безопасности.

Кирилл Буданов и Денис Киреев/ Фото: ГУР

Киреев и российское вторжение

Весной 2021 года, когда россия начала стягивать войска к границе Украины, Буданов обратился к Кирееву и попросил используя связи внедрится в военную разведку. Он ездил в россию и "получал информацию обо всем". Именно Киреев осенью 2021 в Украине первым забил тревогу из-за грядущего вторжения, указывается в статье. 23 февраля Киреев передал Буданову сообщение о том, что президент рф путин отдал приказ о вторжении, как рассказал Буданов, Киреев знал основную точку атаки. Именно подсказка Киреева дала Украине часы, чтобы перебросить войска — аэропорт Антонов стал неприменим как плацдарм для вторжения.

Участие в переговорах россии и Украины и смерть Киреева

Переговоры в Беларуси прошли через несколько дней после начала вторжения. Киреева пригласили участвовать в них благодаря знакомствам и связям — он знал двоих членов российской делегации. Киреев знал, что публичное появление это риск. Перед вторым раундом переговоров, запланированных на третье марта и в которых Киреев должен был принять участие, ему позвонили из офиса Александра Поклада, начальника контрразведки СБУ, который отвечал за поимку сотрудников разведки, работавших с россией. Киреев ехал на вокзал с охраной, когда его забрали агенты СБУ. Через 90 минут было найдено его тело. Следующие месяцы искали или выявляли "кротов" в СБУ. Киреева похоронили с воинскими почестями на Байковом кладбище в Киеве, среди могил украинских героев.

Киреев учавстует в переговорах в Беларуси/ Фото: ТАСС

Кроме СБУ, искали предателей и в других институциях. СБУ уже под руководством нового главы продолжает работу по выявлению предателей и их поиску. Среди прочего — отработка по УПЦ московского патриархата.