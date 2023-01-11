СБУ нагрянула в правительственный квартал Киева: стало известно, что происходит (фото, видео)

В столице возможны ограничения прохода и проезда по улицам города

Сегодня, 11 января, в Печерском районе столицы, в частности, в пределах правительственного квартала, Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные (безопасные) мероприятия.

Об этом сообщили на официальном сайте СБУ.

"Цель – проверка и усиление контрдиверсионной защиты важных государственных объектов, повышение безопасности лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана. Это особенно важно в условиях вооруженной агрессии рф, которая пытается дестабилизировать ситуацию в Украине любым способом", — говорится в сообщении.

Контрразведывательные мероприятия в Киеве. Фото - СБУ

Отмечается, что сегодня при участии представителей Управления госохраны силовиками ведется осмотр территории, а также отдельных помещений (офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, заведений сферы общественного обслуживания и т.п. с целью выявления запрещенных предметов.

Контрразведывательные мероприятия в Киеве. Фото - СБУ

Кроме того, осуществляется проверка граждан, находящихся на территории правительственного квартала. При проведении данных мероприятий возможны ограничения прохода и проезда по улицам Киева. Также у граждан могут проверять документы и осматривать автомобили.

Контрразведывательные мероприятия в Киеве. Фото - СБУ

В Службе безопасности Украины обратились к жителям столицы с просьбой отнестись с пониманием к возможным неудобствам в связи с проведением контрразведывательных мероприятий и должным образом реагировать и выполнять требования правоохранителей.

Граждан просят иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а также не нарушать правила комендантского часа.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве задержали преподавателя одной из столичных гимназий, которая поддерживала "русский мир" и призывала к свержению власти в нашей стране.