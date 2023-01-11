СБУ нагрянула до урядового кварталу Києва: стало відомо, що відбувається (фото, відео)

У столиці можливі обмеження проходу та проїзду вулицями міста

Сьогодні, 11 січня, у Печерському районі столиці, зокрема в межах урядового кварталу, Служба безпеки України проводить контррозвідувальні (безпечні) заходи.

Про це повідомили на офіційному сайті СБУ.

" Мета — перевірка та посилення контрдиверсійного захисту важливих державних об’єктів, підвищення безпеки осіб, щодо яких здійснюється державна охорона. Це особливо важливо в умовах збройної агресії рф, яка намагається дестабілізувати ситуацію в Україні будь-яким способом", — йдеться у повідомленні.

Контррозвідувальні заходи у Києві. Фото — СБУ

Зазначається, що сьогодні за участю представників Управління держохорони силовиками проводиться огляд території, а також окремих приміщень (офіси, місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, закладів сфери громадського обслуговування тощо з метою виявлення заборонених предметів).

Контррозвідувальні заходи у Києві. Фото — СБУ

Крім того, здійснюється перевірка громадян, які перебувають на території урядового кварталу. Під час проведення цих заходів можливі обмеження проходу та проїзду вулицями Києва. Також у громадян можуть перевіряти документи та оглядати автомобілі.

Контррозвідувальні заходи у Києві. Фото — СБУ

У Службі безпеки України звернулися до мешканців столиці з проханням поставитися з розумінням до можливих незручностей у зв’язку з проведенням контррозвідувальних заходів та належним чином реагувати та виконувати вимоги правоохоронців.

Громадян просять мати при собі документи, що засвідчують особу, а також не порушувати правила комендантської години.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Києві затримали викладача однієї зі столичних гімназій, яка підтримувала "російський мир" та закликала до повалення влади в нашій країні.