Вирви від снарядів та могили у дворах: на що окупанти перетворили Вугледар на Донеччині (фото, відео)

На Донеччині тривають запеклі бої

Прифронтові міста росіяни дорівнюють землею. Один із них Вугледар — невелике місто на південний захід від Донецька. Він знаходиться між двома дуже гарячими точками на карті бойових дій — Мар’їнкою та Великою Новосілкою.

До російського вторгнення місто начитувало 14 тисяч жителів і навіть більше. Тепер він нагадує руїни – місто під обстрілом майже щодня. Руйнування серйозні — багатоповерхівки з виламаними блоками, цілі будинки просто склалися від постійних артилерійських та авіаударів.

Боєць ЗСУ Сергій Тахмазов назвав Вугледар ще одним убитим містом. По вулицях бігають зграї диких котів та собак.

Зруйнований будинок у Вугледарі

Щастя більше не живе за вибитими вікнами

У квартирах виламані стіни та вікна

У колись просторих і доглянутих дворах — перекопана вибухами земля, зруйновані майданчики, рештки транспорту та могили загиблих ховають там, де можуть.

Лінія зіткнення із супротивником пролягає дуже близько до міста. Ворог продовжує накопичувати сили на тій ділянці фронту.

Вугледар на карті

Ще трохи менше року тому Вугледар був містом, що процвітало, незважаючи на близькість окупованої території. Нині замість дитячого сміху у парку — вирви від прильотів снарядів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що практично знищений Маріуполь сприймається росіянами як тло для фотографій та місце для екстрим-туризму. Багато мешканців тим часом страждають від морозів — теплопостачання відновити не вдалося.