Ворог атакує та продовжує брехати про свої успіхи в районі Бахмута: свіжі карти боїв в Україні

У районі Бахмута окупанти не можуть перешкодити лініям постачання українських військових

Минулої доби російські окупанти вели наступальні дії в Донецькій, Луганській та Запорізькій областях. Проте в Інституті вивчення війни вважають, що війська ворога на півдні все ще можуть готуватися до оборонної операції у довгостроковій перспективі.

У звіті Інституту також сказано, що твердження про те, що ворог близький до оточення Бахмута, є хибним. Наступ на цьому напрямі триває, як і в районі Сватового та Кремінної. Там проводять операції та українські військові.

За даними Генштабу ЗСУ, атаки ворога вдалося відбити в районі населених пунктів Новоселівське, Площанка та Червонопопівка Луганської області та Білогорівка, Роздолівка, Васюківка, Червона Гора, Ягідне, Бахмут, Предтечине, Водяне та Мар’їнка Донецької області.

Карта воєнних дій в Україні

Схід України

Українські та російські військові ведуть наступальні операції в районі Сватового. Ворог може віддавати пріоритет лінії фронту на північ від міста. У районі Кремінної також проводиться наступ. Росіяни намагаються просунутися на захід від населеного пункту, бої йдуть на південь від міста.

Карта боїв на лінії Сватове — Кремінна

У Донецькій області наступ триває на Бахмутському та Авдіївському напрямках. У районі Бахмута, на північ, південний захід продовжуються бої. Окупанти могли захопити східну частину Солі, але ситуація дуже динамічна. Росіяни та їхні посіпаки продовжують заявляти, що близькі до оточення Бахмута, але це не відповідає дійсності — великих наземних ліній постачання українських військ не відрізано.

У районі Авдіївки окупанти продовжують наступальні операції. Бої продовжуються в районі Мар’їнки та інших населених пунктів на південний захід від Авдіївки. Ворог також атакував у західній частині Донецької області.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Російські окупанти заявили про просування в Запорізькій області в районі Орєхова на південний захід і південний схід від міста, проте частина джерел з Росії ці твердження не підтверджує. Про бої в Запорізькій області та наступ ворога Генштаб ЗСУ повідомив у зведенні 20 січня — атаки в районі Оріхова були відбиті. Згідно з пізнішою інформацією на ранок 21 січня атак ворога не спостерігалося. У Херсонській, Дніпропетровській та Миколаївській області продовжуються обстріли.

Карта воєнних дій на півдні України

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у війні настає переломний момент та можливі кілька варіантів розвитку подій. Україні на останній зустрічі не надали сучасних танків, але такі постачання все ще можливі — українських військових почали вчити ними керувати. Однак іншу бронетехніку надали.