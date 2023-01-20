Росіяни брешуть про успіхи під Бахмутом і тиснуть у Соледарі: актуальні карти боїв

Окупанти намагаються прорвати українську оборону на Бахмутському напрямку, хоча поки їм це не вдається

Жорстокі бої на Бахмутському напрямку привертають до себе увагу громадськості уже кілька тижнів поспіль. Наразі російські сили намагаються взяти під контроль Кліщіївку, при цьому вже звітуючи про свої "успіхи" в цьому населеному пункту, а ЗСУ тримають оборону — Бахмут, Соледар та найближчі населені пункти все ще лишаються на лінії вогню. Також наші захисники успішно контрнаступають поблизу Сватового.

Детальніше про ситуацію на фронті розповіли аналітики Інституту вивчення війни (США) у свіжому ранковому зведенні 20 січня. За даними фахівців, гарячими точками на сході також лишаються Кремінна, Авдіївка; є спроби наступу ворога на Запорізькому напрямку.

Окремо варто зазначити, що військові експерти Інституту переглянули свої попередні прогнози щодо ймовірності нападу росіян з території Білорусі. Тепер, на думку спеціалістів, найбільш вірогідним виглядає сценарій, коли такий прорив лінії кордону може статися в другій половині, а то й наприкінці 2023 року, не раніше. Про це начебто свідчать недостатність сил і технічних засобів на цьому напрямку, які в наступні місяці можуть просто накопичуватися на території РБ. Такі висновки в ISW роблять завдяки останнім контактам російських посадовців із білоруським диктатором олександром лукашенком та іншими представниками місцевого уряду.

Карта боїв в Україні 20 січня

Схід України

Як уже згадувалося, ЗСУ проводять певні контрнаступальні дії в районі Сватового. Так, навіть росіяни визнали певні успіхи українців поблизу Новоселівського та Куземівки, активні бойові дії також ведуться у напрямку від Коломийчихи до Кам'янки. У відповідь ворог намагається прорвати лінію оборони під Кремінною, однак українці відбили щонайменше дві спроби атак — під Тернами та Білогорівкою.

Карта боїв Луганськ-Харків 20 січня

Продовжуються запеклі бої і на Бахмутському напрямку, зокрема поблизу Соледара. За останню добу нашій армії вдалося відбитися від росіян біля власне Соледара, а також Верхньокам'янського, Красної Гори та Солі. Дісталося окупантам під Благодатним, а також по лінії Краснополівка — Роздолівка — Веселе.

Ворог намагається вкотре дезінформувати про свої дії на фронті, тож уже відзвітував про "захоплення" Кліщіївки, яка в семи кілометрах від Бахмута. Населений пункт начебто змогли взяти "вагнерівці", хоча, за даними Генштабу ЗСУ, ця інформація не відповідає дійсності. Українські захисники змогли дати бій під Кліщіївкою, а також зупинили спроби наступу росіян під Олександро-Шултиним і Курдюмівкою. Певні успіхи росіяни все ж мають на підступах до самого Бахмута.

Карта боїв на Донбасі 20 січня

Продовжуються бої і під Донецьком та Авдіївкою, ЗСУ вдалося відбити атаки поблизу Мар'їнки, Водяного, Парасковіївки та Побєди. Росіяни ж стверджували, що їхня атака під Невельським була успішною, однак підтверджень цього факту немає.

Південь України

Окремі локалізовані наступальні операції ворог проводить на Запорізькому напрямку. Особливо напружена ситуація в районі Оріхова; ДРГ противника помічені поблизу Степового, Малих Щербак, Малої Токмачки і Нестерянки. І хоча росіяни стверджують, що їм вдалося взяти під контроль ці населені пункти, у Генштабі такі дані заперечують.

Карта боїв на півдні України 20 січня

Також за попередню добу росіяни продовжували обстрілювати міста і села поблизу лінії зіткнення. Очікувано дісталося Херсонській, Запорізькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях. Зокрема для цього використовувалися заборонені запальні боєприпаси.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому будь-яка спроба захоплення росіянами Соледару зрештою обернеться для них справжньою катастрофою. При цьому самі ворожі військові сподіваються, що це їм допоможе просунутися під Бахмутом.

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