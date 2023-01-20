Потрібно пам’ятати про Зміїний та Чорнобаївку: військовий експерт оцінив ймовірність наступу рф на Луганщині

Полковник ЗСУ закликає не скидати з рахунків "божевілля" ворога

Незважаючи на те, що українські військові успішно відбивають усі спроби ворога просунутися на Луганщині, повністю виключити повторення подібних намірів з їхнього боку в майбутньому не можна.

Таку думку у коментарі ТСН висловив військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.

“Поки що мені важко зрозуміти, як їм може вдасться зробити якісь проривні серйозні операції. З 1 серпня на цих двох напрямках вони не просунулися лише на якихось 15 км. За рахунок чого, якої якісної техніки вони зроблять ці проривні операції? Я собі поки це важко уявляю, але разом з тим я не виключаю їхнє безумство ", – зазначив Черник.

Цілком імовірно, що спроби прорвати оборону українських захисників на якомусь із напрямків на Луганщині все ж таки будуть.

"Чорнобаївка та острів Зміїний вчать нас, що вони можуть вдаватися до таких тактичних ситуацій та рішень, які з точки здорового глузду інтерпретувати неможливо. Чи пробуватимуть вони? Однозначно так. Але в якій точці і яким способом – поки невідомо ", – підкреслив експерт .

Як відомо, наприкінці грудня 2022 року аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що російські сили розпочали підготовку до "рішучих дій" у Луганській області. Експертам поки що незрозуміло, це будуть оборонні чи наступальні операції, але вони зазначили, що це може бути "вирішальний наступ". Вже у січні 2023 року оператори Сил спеціальних операцій разом з іншими підрозділами Сил оборони зупинили спробу настання росіян поблизу міста Кремінна Луганської області. Атаку вдалося відбити, незважаючи на те, що противник намагався застосовувати важке озброєння.

Нагадаємо, що ще один військовий експерт, координатор міжнародних проектів Центру Разумкова Олексій Мельник вважає, що останні дії росіян свідчать про підготовку ворога до нової екскалації, зокрема ймовірного наступу на Донбасі. На це натякають і нові призначення в керівництві російської армії, і перекидання додаткових сил за різними напрямами, і посилення заходів щодо прихованої мобілізації.