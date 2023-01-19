"Ми на порозі кульмінації": військовий експерт розповів, де ЗСУ можуть піти в контрнаступ

Окупанти сподіваються отримати хоч якийсь шанс на успіх, акумулюючи сили і техніку

Спроба російської армії концентрувати деякі підрозділи на Запорізькому напрямку може виявитися певним обманним маневром. Все тому, що в найбільшому пріоритеті для ворога лишається Донецька та Луганська області, де окупанти регулярно намагаються йти в наступ. При цьому для українських захисників більш логічною є потреба в контрнаступі на півдні країни, що дозволила б "розрізати навпіл" угрупування противника, що знаходиться на окупованому Лівобережжі.

Детальніше про підготовку до чергового посилення бойових дій на фронті розповів OBOZREVATEL військовий експерт, координатор міжнародних проєктів Центру Разумкова Олексій Мельник. На його думку, наразі війна наблизилася до свого чергового моменту кульмінації, хоча про загальне завершення говорити ще зарано.

Мельник підкреслює, що останні дії росіян свідчать про підготовку ворога до нової екскалації, зокрема ймовірного наступу на Донбасі. На це натякають і нові призначення у керівництві російської армії, і перекидання додаткових сил на різних напрямках, і посилення заходів щодо прихованої мобілізації.

"Все це свідчить про те, що росія акумулює сили для того, щоб найближчим часом спробувати досягти перелому у війні, перехопити ініціативу, — попереджує військовий експерт. — Це робиться не лише з метою просування на фронті, але й для того, щоб подати російській публіці, починаючи від пересічних росіян і закінчуючи військовими, хоча б якийсь успіх".

При цьому ЗСУ теж не пасуть задніх, імовірно, готуючись до чергового контрнаступу. Зокрема, теж створюються резерви, а ще накопичується додаткова зброя від західних партнерів. При цьому постачання щоразу стають усе серйознішими та повнішими.

"Головна мета – запобігти можливостям росії досягти успіху і сприяти тому, щоб Україна могла витримати цей наступ, якщо він відбудеться раніше, ніж наш контрнаступ, а також щоб забезпечити успішний контрнаступ українських сил чи то задля дій на випередження, чи щоб не дати росії реалізувати її плани", — резюмує Олексій Мельник.

Зазначимо, що на сході України в останні кілька тижнів серйозно активізувалися бої на Бахмутському напрямку. Найбільш гарячою точкою наразі є Соледар, де воюючі сторони буквально стикаються в боях чи не за кожен будинок.

Також "Телеграф" розповідав, як росіяни готуються до ймовірних сутичок із ЗСУ на півдні України.