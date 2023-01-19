ЗСУ просуваються на Донбасі: Гайдай розповів, де точаться найжорстокіші бої

Найважча ситуація наразі спостерігається на підступі до Кремінної

Попри всі останні спроби окупаційної армії просунутися вглиб на Луганському напрямку, Збройні сили України успішно відбивають атаки ворога. Зокрема, впродовж останньої доби українці відбили контрнаступи росіян в районі Білогорівки і з боку Сватового.

Про це у четвер, 19 січня, в ефірі щоденного всеукраїнського телемарафону "Єдиних новин" розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, додаткові сили окупаційної армії, зокрема кадрові військовослужбовці, яких перекинули на Луганщину у вигляді підсилення, загальну картину суттєво не змінили, адже ЗСУ й надалі просуваються вперед.

Також Гайдай повідомив, що кількома днями раніше одне з угруповань загарбників не впоралося з керуванням великогабаритної техніки, в результаті чого та була втрачена, однак керівництву вони доповіли, що їх нібито підбили українці.

"Щодня наші військові знищують по 4-6 одиниць важкої техніки ворога. У районі Діброви на підступі до Кремінної точаться важкі бої", — підсумував Гайдай.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російські окупанти не здатні досягти успіхів на фронті, тож можуть вдатися до чергової провокації на Луганщині. Зокрема, на думку експертів Центру національного опору, жертвою може стати цивільне населення регіону.