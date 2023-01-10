Теракт у лікарні: окупанти планують провокацію на Луганщині

Метою можливої провокації буде дискредитація ЗСУ

Війська російських загарбників можуть здійснити чергову провокацію на Луганщині з жертвами серед цивільного населення. Їхньою метою може виявитися одна з медустанов.

Так, за даними Центру національного опору, окупаційна адміністрація ворога на тимчасово окупованих територіях Луганщини має серйозні проблеми з настроями серед місцевого населення.

"Ключовим є загострена гуманітарна криза в регіоні. Однією з причин є перехід цивільних медичних установ до обслуговування російських військових. Зокрема, простих мешканців просто виганяють із лікарень або відмовляються надавати послуги", — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що з метою дискредитації Збройних сил України окупанти можуть готувати теракт в одній із лікарень області, де ще є громадянське населення. У підпіллі кажуть, що для цього росіяни планують провести обстріл відділення, де є саме мирні жителі.

У зв’язку з вищезгаданою інформацією мешканців тимчасово окупованих територій закликають бути максимально уважними, перебуваючи біля об’єктів цивільної інфраструктури.

"Також по можливості закликаємо виїхати на підконтрольну Києву території", — кажуть там.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 9 січня російська армія обстріляла три області. Багато цивільних дістали поранення.