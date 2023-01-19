Нові плани росії, проблема з Кримом та втрачені ЗСУ шанси: головне з інтерв'ю польського генерала

Генерал Польщі Вальдемар Скшипчак розповів про новий ймовірний наступ росії та шлях повернення Криму

Тему повторного наступу росії на Україну обговорюють не тільки в нашій державі, а й за її межами. Командувач Сухопутних військ Польщі генерал Вальдемар Скшипчак назвав ймовірне направлення, на якому вже зібрані резерви окупантів. Проте у путіна не вистачить ресурсів продовжити свою війну за межами України у разі виграшу. Окрім цього військовий аналітик розповів, чим можуть допомогти Україні німецькі танки Leopard 2, а також зазначив, що військовим шляхом звільнити Крим не вийде.

Основні тези польского генерала з інтерв’ю ВВС щодо прогнозів війни в Україні та співпраці з Польщею — читайте в матеріалі "Телеграфа". Далі — пряма мова Вальдемара Скшипчака.

Про новий наступ росії

Така ймовірність існує. Після того, як росіяни програли битви навесні та влітку, вони вивели та накопичили свої війська в районі Брянська, Курська та Воронежа. Починаючи з жовтня, вони відновлювали там свої сили. Вони проводять для цього велику мобілізацію… Велика частина цих сил зараз зосереджена саме в районі Воронежа, Курська, Брянська.

Я вважаю, що росія може вдарити по Україні з цього напрямку, рухатися звідти в південному напрямку, на захід від Харкова, вздовж річки Ворскла, що впадає в Дніпро. За цього сценарію під ударом опиняються — Полтава та Дніпро. Вони можуть спробувати з'єднати свої сили з цього напрямку з тими, які нині воюють на сході в районі Бахмута й Соледара.

Про військову допомогу Україні

На мою думку, тієї допомоги, яку Україна отримує зараз від міжнародних партнерів, не достатньо. Це схоже на те, коли лікар дає хворому лише кілька крапель ліків замість повноцінного лікування. Її має бути в рази більше.

Так, українська армія не може зараз виконувати глибокі ракетні удари по скупченню російських військ у рф. Це удари на 300 й більше кілометрів углиб російської території… У такий спосіб можна зірвати приготування до наступу на українську територію. Але ЗСУ не можуть завдати цих ударів, бо не мають відповідної зброї — далекобійних ракет. Їх Україні потрібно надати.

Україні якнайшвидше потрібно передати більше танків, бронетехніки та далекобійних ракетних систем, що стріляють на 300 й більше кілометрів. Через високу ймовірність нового наступу росії в найближчі два-три місяці. Якщо цього не зробити, українцям буде важко витримати ці атаки.

Про можливість росії атакувати країни НАТО

Напевно, ні. Завдяки Україні — ні. У путіна немає сил та ресурсів встрягнути в ще одну воєнну авантюру.

Саме тому майбутнє Європи залежить сьогодні від України. Російське військо настільки поранене та побите, що їм тепер доводиться докладати величезних зусиль, щоб його відбудувати та якось виграти ту війну. Але в нього немає шансів просто так виграти.

Про можливіть прямого вступу Білорусі у війну

…виключаю в принципі цей сценарій. Білоруське військо не хоче воювати з Україною. Звичайні білоруси нині більш приязно ставляться до українців, ніж росіяни. Якби білоруська армія могла бути задіяна в цій війні, то це вже сталося б давно. Лукашенко добре це знає. Росіяни забрали собі озброєння та обладнання, що належало білоруській армії.

Про німецькі танки Leopard 2

Я сам є за фахом танкістом. Командував дивізією, в складі якої була бригада з танків Leopard 2. Можу сказати, що це практично досконала зброя. З точку зору танкіста, ці машини мають дуже ефективну вогневу систему та є мобільними. У зіткненні з цими танками російські, включно з їхнім розхваленим Т-14 Армата, не мають шансів.

Крім Польщі, в Європі такі танки мають, приміром, Ірландія, Швейцарія, Данія, Іспанія, Німеччина, Греція, Угорщина. Якби кожна країна надала певну кількість цих танків, то з них можна було б сформувати два батальйони танків (один батальйон включає від 31 до 40 танків — ред.), які будуть мати вплив на перебіг війни з російською армією.

…Для того, щоб у майбутньому Україна могла звільнити свої території в Луганській, Донецькій, Херсонській областях, їй потрібно створити свій "танковий кулак". Він має складатися з 350-400 танків. Потрібно всім країнам скластися й надати Україні ці танки. Якщо матиме такий "кулак", то українська армія розіб'є російську.

У США є великі запаси таких танків. Вони могли б їх дати Польщі, а ми б вам передали. Для цього потрібне політичне рішення вже просто зараз, тому що росія готується до нового нападу.

Про звільнення Криму

Думаю, що у військовий спосіб повернути Крим не вийде. На дорозі від Херсона та Запоріжжя на південь є ще дуже багато російських військ. Росіяни також мінують там усе навколо.

Щодо Криму має бути політичне рішення. Великі геополітичні гравці, як-от США та Китай — мають тиснути на путіна, щоб він звідти забрався. Військовий спосіб — це не варіант. Принаймні не зараз.

Про втрачені шанси

Я раніше був переконаний, що українська армія піде в контрнаступ не в районі Харкова, а від Запоріжжя в напрямку Мелітополя. Це дало б змогу перерізати кримський наземний коридор, що сполучає Крим із росією.

У серпні минулого року для цього були сприятливі умови. Тоді російська армія була ослаблена. Але українці не пішла там у контратаку. Цей шанс втратили.

Тепер російська армія боїться контрнаступу на цьому напрямку й посилює там свою оборону. Україна може заплатити занадто високу ціну за повне звільнення Херсонської та Запорізької областей. Тепер, на мою думку, головне — приготуватися до відсічі російського наступу з півночі. Після цього Україна матиме умови для підготовки нового контрнаступу й, зокрема, звільнення Донбасу, включно з Донецьком та Луганськом.

Раніше ми розповідали про те, що глава Міністерства оборони України Олексій Резніков дав інтерв’ю популярному виданню BBC. Він розповів про втрати України та росії на війні, Соледар та НАТО.