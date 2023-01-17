Експерт Defense Express Іван Киричевський розповів, чому до фронту доїжджають не всі мобілізовані росіяни

Як можна оцінити реальний розмір нової хвилі мобілізації в РФ

- Уже є оцінки від нашого військового керівництва, що рашисти хочуть набрати від 200 до 500 тисяч "штиків" живої сили. Хоча при цьому всі прекрасно розуміють, що наміри ворога та їх реалізація на практиці – принципово різні речі. І навіть 200 тисяч "орків" можуть цілком до фронту не доїхати.

Але цього не розуміють наприклад ті, що досі тягнуть в інфопростір посилання на рашистські "ЗМІ". Де в тому числі були "вкиди", що за попередньої хвилі "часткової мобілізації" Кремль нагріб ледь чи не до 500 тисяч "чмобіків", посилаючись на дані "загсів" про начебто сплеск реєстрації шлюбів на території РФ.

Насправді є одразу декілька "дотичних" критеріїв, за якими кожен із нас зможе самостійно оцінити реальний розмір нової хвилі мобілізації у Росії. І цей перелік критеріїв виглядає приблизно так:

1). Інтенсивність повідомлень про те, що в економіці РФ стало ще більше не вистачити робочих рук.

Наприклад, якби це парадоксально не звучало, але в орків теж скоро має початись весняна посівна. Але от трактори та інші механізатори, особливо з прикордонних областей РФ – гарантовані кандидати на мобілізацію, бо хоч якось уміють справлятись із технікою.

Влітку 2022 року перед Кремлем стала проблема, що для ВПК потрібно 400 тисяч додаткових працівників. Але замість "трудової мобілізації" для "оборонки" вони провели "часткову мобілізацію" для фронту;

2). Інтенсивність повідомлень про проблеми з доставкою нових орків на фронт.

Як приклад – чергова партія "чмобіків" знову напилась у своїх автобусах, або що їх везуть у вагонах-"теплушках" чи взагалі в Ан-12. Розміщення крупних партій орків на тимчасово окупованих територіях у великих приміщеннях, акурат для точнішої роботи наших HIMARS – також ознака проблем з логістикою в армії РФ.

3). Інтенсивність повідомлень про збір "допомоги" для "чмобіків" рашистськими "волонтерами", або ж що дітей в російських школах примушують до чергової "посилки солдату".

Окрім того, що так вдається "нашкребти" додаткові декілька сотень мільйонів рублів на свою окупаційну армію, так Кремль заодно добивається ефекту, коли кожен житель РФ реально, на практиці, ділом підтримує війну проти України.

Окремо цікаво, що уже пішли повідомлення про те, що РПЦ наче як допомагає своїм "чмобікам" купити "Мавіки" або іншу амуніцію.

4). І якби парадоксально не звучало – інтенсивність повідомлень про те, що в прикордонних областях РФ знову десь згоріла або крупна підстанція, або трансформатор.

Бо це насправді означає, що оркам десь поза планом довелось ремонтувати розконсервовану техніку, і в них як завжди "щось пішло не так".

Так справді, виглядає на перший погляд просто як теми для новин про невдачі рашистів, які так палко люблять наші ЗМІ. Але ж ці всі невдачі означають насправді, що до фронту доїхало значно менше "чмобіків", аніж до цього планували в Кремлі.

Користуйтесь на здоров’я.

Джерело: пост Киричевського у Facebook.