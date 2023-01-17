Эксперт Defense Express Иван Киричевский рассказал, почему до фронта доезжают не все мобилизированные россияне

Как можно оценить реальный размер новой волны мобилизации в РФ

– Уже есть оценки от нашего военного руководства, что рашисты хотят набрать от 200 до 500 тысяч "штыков" живой силы. Хотя при этом все прекрасно понимают, что намерения врага и их реализация на практике – принципиально разные вещи. И даже 200 тысяч "орков" могут полностью до фронта не доехать.

Но этого не понимают, например, до сих пор тянущие в инфопространство ссылки на рашистские "СМИ". Где, в том числе, были "вбросы", что во время предыдущей волны "частичной мобилизации" Кремль нагреб чуть ли не до 500 тысяч "чмобиков", ссылаясь на данные "загсов" о всплеске регистрации браков на территории РФ.

На самом деле есть сразу несколько "связных" критериев, по которым каждый из нас сможет самостоятельно оценить реальный размер новой волны мобилизации в России. И этот перечень критериев выглядит примерно так:

1). Интенсивность сообщений о том, что в экономике РФ стало еще больше не хватить рабочих рук.

Например, если бы это парадоксально не звучало, но у орков тоже скоро начнется весенняя посевная. Но вот тракторы и другие механизаторы, особенно из приграничных областей РФ – гарантированные кандидаты на мобилизацию, потому что хоть как-то умеют справляться с техникой.

Летом 2022 года перед Кремлем встала проблема, что для ВПК нужно 400 тысяч дополнительных работников. Но вместо "трудовой мобилизации" для "оборонки" они провели "частичную мобилизацию" для фронта;

2). Интенсивность сообщений о проблемах с доставкой новых орков на фронт.

В качестве примера – очередная партия "чмобиков" снова напилась в своих автобусах, или что их везут в вагонах-"теплушках" или вообще в Ан-12. Размещение крупных партий орков на временно оккупированных территориях в больших помещениях, как раз для более точной работы наших HIMARS – также признак проблем с логистикой в армии РФ.

3). Интенсивность сообщений о сборе "помощи" для "чмобиков" рашистскими "волонтерами", или же детей в российских школах принуждают к очередной "посылке солдату".

Кроме того, что так удается "наскребти" дополнительные несколько сотен миллионов рублей на свою оккупационную армию, так Кремль заодно добивается эффекта, когда каждый житель РФ реально на практике делом поддерживает войну против Украины.

Отдельно интересно, что уже пошли сообщения о том, что РПЦ вроде как помогает своим "чмобикам" купить "Мавики" или другую амуницию.

4). И как бы парадоксально не звучало – интенсивность сообщений о том, что в приграничных областях РФ снова где-то сгорела либо крупная подстанция, либо трансформатор.

Потому что это действительно означает, что оркам где-то вне плана пришлось ремонтировать расконсервированную технику, и у них как всегда "что-то пошло не так".

Действительно, выглядит на первый взгляд просто как темы для новостей о неудачах рашистов, так горячо любящих наши СМИ. Но эти все неудачи означают на самом деле, что до фронта доехало значительно меньше "чмобиков", чем до этого планировали в Кремле.

Пользуйтесь на здоровье.

Источник: пост Киричевского в Facebook.