Укр

Западные СМИ узнали, сколько россиян хочет мобилизовать путин в ближайшее время

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Армия россии
Армия россии. Фото militaryarms.ru

Украина пытается мобилизировать Запад до того, как новые солдаты отправятся на фронт

Оккупанты планируют "перехватить" инициативу в войне против Украины отправив на фронт дополнительные 500 тысяч солдат после наступления весны.

Как говорится в материале Times, российский диктатор владимир путин планирует начать новое полномасштабное наступление на Украину весной, однако для этого ему понадобится мобилизация дополнительных солдат.

Не исключается, что новая волна мобилизация будет включать в себя около полумиллиона человек.

При этом в материале говорится, что президент Украины Владимир Зеленский пытается "мобилизировать Запад" до того, как эта группировка отправится в бой.

"Западных союзников призывают "действовать сейчас" и направить в Украину сотни танков и бронетранспортеров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что это произошло после того, как путин сменил главнокомандующего оккупационной армией и заявил о планах по разворачиванию 150 тысяч резервистов из числа призванных осенью 2022 года.

Как сообщалось ранее, министр обороны Украины Алексей Резников накануне сообщил, что россия вскоре объявит военное положение и закроет границы. При этом он считает, что границы также будут закрыты и в Беларуси.

Тем временем разведка сообщила, что для части россиян выезд за границу уже закрыли, пока речь идет о тех военнообязанных, у которых остаются долги по алиментам, ипотеке и т.д.

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