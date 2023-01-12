Для части россиян граница уже закрыта: эксперт рассказал кому запретили выезд из страны

Должников не выпускают из россии

В россии постепенно ограничивают возможность покинуть страну для военнообязанных мужчин, но пока это касается только должников.

Как рассказал военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН, таким образом власти страны-агрессора готовятся к проведению мобилизации.

Он отметил, что по данным украинской разведки, ФСБ уже отдала приказ относительно ограничения на выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

"Они определили категории граждан, которым запрещено покидать территорию россии по разным другим причинам. А под эту категорию подпадают около 8 миллионов человек. Это те, кто имеет долги по алиментам, коммуналке, налогам, ипотеке", — сказал Жданов.

Эксперт подчеркнул, что несмотря на заявления российских властей о том, что границы закрывать не будут, без этого шага мобилизацию им провести не удастся.

Кроме того, он прогнозирует, что вскоре в стране начнут проводить облавы с вручением повесток, поскольку желающие воевать обычно отходят в первую волну мобилизации.

Как сообщалось ранее, министр обороны Украины Алексей Резников накануне сообщил, что россия вскоре объявит военное положение и закроет границы. При этом он считает, что границы также будут закрыты и в Беларуси.