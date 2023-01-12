Для частини росіян кордон уже закрито: експерт розповів кому заборонили виїзд із країни

Боржників не випускають із росії

У росії поступово обмежують можливість залишити країну для військовозобов’язаних чоловіків, але поки що це стосується лише боржників.

Як розповів військовий експерт Олег Жданов у коментарі ТСН, таким чином влада країни-агресора готується до проведення мобілізації.

Він зазначив, що за даними української розвідки, ФСБ вже надала наказ щодо обмеження на виїзд чоловіків віком від 18 до 60 років.

"Вони визначили категорії громадян, яким заборонено залишати територію росії з різних інших причин. А під цю категорію підпадають близько 8 мільйонів осіб. Це ті, хто має борги з аліментів, комуналки, податків, іпотеки", — сказав Жданов.

Експерт підкреслив, що попри заяви російської влади про те, що кордони не закриватимуть, без цього кроку мобілізацію їм провести не вдасться.

Крім того, він прогнозує, що незабаром у країні почнуть проводити облави з врученням повісток, оскільки охочі воювати зазвичай відходять у першу хвилю мобілізації.

Як повідомлялося раніше, міністр оборони України Олексій Резніков напередодні повідомив, що Росія незабаром оголосить воєнний стан і закриє кордони. При цьому він вважає, що кордони також будуть закриті у Білорусі.