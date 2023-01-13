Намерение собрать двухмиллионную армию и наступление весной. Что известно о российской угрозе

Министр обороны считает, что нападение россиян не будет совершено с севера

Новая попытка наступления россии не исключается, а отличаются лишь прогнозы о том, откуда россия начнет это наступление. В то же время в Украине готовятся к возможной новой волне наступления оккупантов. "Телеграф" собрал последние заявления и прогнозы, которые официальные лица озвучивали относительно нового наступления оккупантов:

Что известно о мобилизации

Главное управление разведки Украины (ГУР) сообщило, что россия пытается создать двухмиллионную армию.

Так, во время первой волны в россии призвали 300 тыс. человек, направляемых на войну после короткой подготовки.

"Военная разведка Украины не исключает, что руководство россии в ближайшие дни объявит о проведении очередной волны мобилизации. В страну попадут еще 500 тысяч россиян, что позволит стране-террористу создать стратегические резервы", — говорят в ГУР.

По оценкам ГУР, масштаб мобилизационных мер свидетельствует о планах ее руководства создать армию численностью около двух миллионов человек.

ГУР обращает внимание, что в россии активно готовятся к объявлению очередной волны мобилизации: вносятся изменения в законы россии, регламентирующие проведение мобилизации. Идет подготовка учебных центров.

Также несколько дней назад ГУР заявило, что в россии с 9 января ограничили выезд из страны всем военнообязанным.

В российской госдуме заявили, что генштаб россии отменил пункт об отсрочке от мобилизации для многодетных родителей (три и более несовершеннолетних детей). Глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков писал, что военные комиссариаты игнорируют право отсрочки от мобилизации для многодетных родителей. В Дагестан жителя республики, отправленного на войну в конце сентября, отказываются возвращать со службы.

Изменения касаются и возраста. 11 января глава комитета госдумы по обороне Андрей Картаполов пояснил, что граждан до 30 лет будут призывать во время весеннего призыва.

А 12 января пресс-секретарь кремля дмитрий песков заявил, что владимир путин "концептуально" поддержал увеличение призывного возраста до 30 лет.

Наступление весной с юга или востока, — Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что россия может пытаться собрать силы для наступления из районов, которые она уже оккупировала на юге и востоке, сказал он в интервью британской службе BBC.

Глава Минобороны не повторил утверждения, что россия может готовить еще одно вторжение из Беларуси. Перемещение с севера, сказал Резников, займет много времени, и у них нет на это ресурсов.

"Весна – лучший период для обновления движения для всех сторон. Мы понимаем, что они будут готовы к старту, и, конечно, мы должны быть готовы к старту ", – сказал министр.

Учеба в Беларуси — угроза Киеву?

16 января на территории Беларуси должны начаться совместные лётно-тактические учения белорусских и российских военных. Начальник КМВА Сергей Попко считает, что эти учения не следует воспринимать как прямую угрозу нового наступления на Киев.

"Соответствующими руководителями военными проводятся определенные мероприятия в плане подготовки органов управления, накопления материально-технических средств, оборудования территории с целью недопущения и предупреждения в действиях агрессора. Я бы не связывал эти учения воздушных сил, которые будут на территории Беларуси с массовыми ракетными ударами". Мы можем их ожидать в любое время", — заявил Попко.

В свою очередь сама россия продолжает нагнетать по поводу угрозы вторжения с севера. Чиновник МИД россии Алексей Полищук заявил в пятницу, что Беларусь может вступить в конфликт в Украине, если Киев решит "вторгнуться" в одну из стран.

Полищук заявил, что совместные учения россии и Беларуси направлены на предотвращение эскалации, но предупредил, что Беларусь может присоединиться к конфликту в Украине, если она или Россия претерпят вторжение.

"С юридической точки зрения применение военной силы киевским режимом или вторжение вооруженных сил Украины на территорию Беларуси или россии является достаточным основанием для коллективного ответа", — сказал Полищук агентству ТАСС.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российский диктатор Владимир Путин подписал новый закон, в рамках которого на военную службу в армии могут привлекать зэков, отсидевших за особо тяжкие преступления.