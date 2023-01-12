"Равноценно несут потенциальную угрозу": спецслужбы Литвы жестко высказались о россиянах и белорусах

Белорусам и россиянам в Литве не рады

В Литве, где ограничен въезд для россиян, считают, что граждане рф и Белоруси несут потенциальную угрозу в равной степени. Литовские спецслужбы призвали свое население удержаться от поездок в Беларусь, дабы не быть завербованными тамошним КГБ.

Об этом рассказал в интервью литовскому порталу Delfi глава Департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис. По его словам, некоторые белорусы оппозиционны к своей власти, однако литовские правоохранители много раз сталкивались с приезжими, которые оказывались агентами белорусского КГБ.

Так, литовские спецслужбы проводят проверки тех, кто пребывает в страну.

"Если бы большей части приезжающих можно было доверять, знать, что они представители оппозиции, но нет никакой гарантии, что кто-то из них не работает на белорусский или российский КГБ. То же самое и с гражданами россии", – отметил Яунишкис.

Недавние опросы среди литовцев показали, что им не очень комфортно жить рядом с гражданами рф. По мнению Яунишкиса, это говорит о трезвой оценке ситуации, учитывая колоссальную поддержку россиянами кремлевской политики и военной агрессии в Украине.

"Самих россиян не очень любят, поэтому они жалуются, но можно сказать: они сами виноваты. Вы сами виноваты, поскольку, поддерживая путина, вы показываете, что думаете, как он, а агрессоров никто в мире не любит", — добавил Яунишкис.

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