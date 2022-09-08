Четыре страны ЕС закрывают въезд для россиян с шенгенскими визами: названа дата

Ограничение вступит в силу чуть больше чем через неделю

Четыре страны Европейского Союза, ранее выступившие с требованием об ограничении на въезд на их территории гражданам российской федерации, все же вводят запрет на въезд россиян с шенгенскими визами, в том числе выданными в других странах ЕС. Соответствующую информацию в четверг, 8 сентября, сообщил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, передает "Телеграф" ссылаясь на росСМИ.

По словам главы эстонского МИД, запрет на въезд граждан россии в Латвию, Литву, Польшу, а также непосредственно Эстонии вступит в силу уже ночью с 18 на 19 сентября.

"В ночь на 19 сентября вступит в силу запрет на въезд в Эстонию для граждан россии. Это касается тех россиян, которые имеют визы, выданные в Эстонии, а также визы, выданные в других странах ЕС. Литва, Латвия и Польша также введут запрет этого же момента", – объяснил Рейнсалу.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Европе согласовали решение о полном отказе от соглашения об упрощенном визовом режиме с российской федерацией. В частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объяснила такое нововведение тем, что рф своим полномасштабным вторжением в Украину полностью перечеркнула доверие со стороны ЕС.