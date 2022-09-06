"Железный занавес" все ближе: в Европе приняли важное решение по россиянам

Упрощенный визовый режим ЕС с рф подходит к концу

Во вторник, на 195-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что Еврокомиссия согласилась полностью отказаться от соглашения об упрощенном визовом режиме с россией.

Об этом сообщает официальный сайт Европейского Союза. Упрощенный визовый режим ЕС с рф заканчивается 12 сентября. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что россия, напав на Украину, лишилась доверия со стороны ЕС.

"С россией больше нельзя вести дела как обычно. Мы предлагаем полностью приостановить действие Соглашения об упрощении визового режима с ЕС и не признавать российские паспорта, выданные в оккупированных украинских регионах. Упрощение визового режима — это знак доверия, полностью разрушенного агрессивной войной россии", — написала фон дер Ляйен.

Основные изменения:

Визовый сбор вырастет с 35 до 80 евро;

сроки выдачи виз могут увеличиться до 6 месяцев;

долгосрочных и многократных виз станет сильно меньше, либо вообще не будет;

страны ЕС планируют выдавать визы исключительно на срок поездки.

Ранее сообщалось, что почти все страны-члены Европейского Союза согласились выделить Украине 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи. Против выступили власти Венгрии.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский призвал Евросоюз отказаться от российского ТВ.