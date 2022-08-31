Граница на замке: ряд стран ЕС запретят выдачу виз большинству россиян

Россиянам станет труднее попасть в ЕС

Пять стран Евросоюза сообщили о намерении закрыть свои границы для россиян на национальном уровне, если такое решение не будет принято на уровне ЕС.

Как сообщает Gurdian, в совместном заявлении Польши, Эстонии, Латвии, Литвы и Финляндии говорится, что остановка существующего соглашения об упрощении визовых процедур для россиян является "необходимым первым шагом", однако его недостаточно.

Такое решение сделает получение виз россиянам в ЕС более дорогостоящим, а также отменит крайний срок их выдачи.

Представители указанных стран убеждены, что для уменьшения количества россиян в ЕС необходимо в первую очередь сократить количество выдач туристических виз, а пока соответствующие меры не были приняты на общеевропейском уровне, они рассмотрят возможности введения подобных ограничений на национальном уровне.

Их заявление прозвучало по итогу неформальной встречи глав МИД стран ЕС в чешской Праге, во время которой было приостановлено действие соглашения об упрощении визового режима от 2007 года. Полного запрета на выдачу туристических виз россиянам в ЕС не ввели.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу после этого сообщил, что считает такой шаг недостаточным и отметил, что страны, граничащие с россией и Беларусью рассмотрят запрет на въезд россиян на государственном уровне.

В свою очередь глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отметил, что летом поток россиян в пограничные страны Европы усилился, что может представлять угрозу для их национальной безопасности. В связи с этим он отметил, что эти страны могут вводить ограничения на национальном уровне в соответствии с правилами Шенгенской зоны.

Как сообщал "Телеграф", украинские эксперты также прогнозировали принятие компромиссного решения из-за слишком больших разногласий в позициях стран Евросоюза по вопросу запрета виз для россиян.