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Евросоюз наконец-то решил, как быть с визами для россиян

Автор
Юлия Потерянко Юлия Потерянко
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Евросоюз наконец-то решил, как быть с визами для россиян Новость обновлена 31 августа 2022, 15:16

Министры иностранных дел стран Евросоюза договорились отменить соглашение об упрощенном визовом режиме с россией. Полный запрет на выдачу шенгенских виз согласовать не смогли, поскольку многие страны выступили против. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, которого цитирует Reuters.

Сийярто в видеообращении, которое он опубликовал на Facebook, заявил, что Венгрия была среди тех государств, которые выступали против полного запрета на выдачу россиянам виз. Он также сообщил, что Венгрия подписала соглашение с российским газпромом на дополнительные поставки газа с 1 сентября.

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Теги:
#ЕС #Россия #Шенгенские визы #Петер Сийярто