Євросоюз нарешті вирішив, як бути з візами для росіян

Європа зупинилась на компромісному рішенні — шенгенські візи для громадян рф стануть дорожчими, а отримати їх стане складніше

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу домовились скасувати угоду про спрощений візовий режим з росією. Повну заборону на видачу шенгенських віз узгодити не змогли, адже чимало країн були проти. Про це повідомив голова МЗС Угорщини Петер Сійярто, якого цитує Reuters.

Сійярто у відеозверненні, яке він опублікував на Facebook, завив, що Угорщина була серед тих держав, які виступали проти повної заборони на видачу росіянам віз. Він також повідомив, що Угорщина підписала угоду з російським "газпромом" на додаткові поставки газу з 1 вересня.

Переговори щодо заборони на в'їзд для росіян відбувались 30-31 серпня у Празі і проходили на рівні голів МЗС. Перед ухваленням остаточного рішення п’ятірка країн виступила з заявою, що вживатиме окремих заходів зі скорочення кількості росіян, допущених на свою територію, якщо спільного рішення дійти не вдасться. Таку заяву оприлюднили Польща, Фінляндія, Естонія, Латвія та Литва. Натомість Німеччина та Франція на додачу до Угорщини, а також кілька країн Південної Європи виступили проти повної заборони.

Голова німецького МЗС Анналена Бербок перед тим, як вирушити до Праги, заявила, що докладе зусиль, аби виступити посередником у приведенні думок європейських країн до спільного знаменника. В результаті Європа зупинилась саме на компромісному варіанті. Бербок також закликала прискіпливіше ставитись до заявників на візи і відмовляти усім росіянам, хто так чи інакше пов'язаний з кремлівським режимом.

Після того, як рішення вступить в силу, вартість шенгенських віз для росіян зросте з 35 до 80 євро. Окрім того збільшиться термін розгляду заяв на візу.

Як повідомляв "Телеграф", українські експерти також прогнозували ухвалення компромісного рішення через занадто великі розбіжності у позиціях країн Євросоюзу з питання заборони віз для росіян.