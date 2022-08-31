Кордон на замку: низка країн ЄС заборонять видачу віз більшості росіян

Росіянам стане важче потрапити до ЄС

П’ять країн Євросоюзу повідомили про намір закрити свої кордони для росіян на національному рівні, якщо таке рішення не буде ухвалено на рівні ЄС.

Як повідомляє Gurdian, у спільній заяві Польщі, Естонії, Латвії, Литви та Фінляндії йдеться, що зупинення чинної угоди про спрощення візових процедур для росіян є "необхідним першим кроком", проте цього недостатньо.

Таке рішення зробить отримання віз росіянам у ЄС дорожчим, а також скасує останній термін їх видачі.

Представники зазначених країн переконані, що для зменшення кількості росіян у ЄС необхідно насамперед скоротити кількість видач туристичних віз, а доки відповідних заходів не було вжито на загальноєвропейському рівні, вони розглянуть можливості запровадження таких обмежень на національному рівні.

Їхня заява прозвучала за підсумками неформальної зустрічі глав МЗС країн ЄС у чеській Празі, під час якої було припинено дію угоди про спрощення візового режиму від 2007 року. Повної заборони на видачу туристичних віз росіянам до ЄС не запровадили.

Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу після цього повідомив, що вважає такий крок недостатнім і зазначив, що країни, які межують з росією та Білоруссю, розглянуть заборону на в’їзд росіян на державному рівні.

Своєю чергою глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель зазначив, що влітку потік росіян до прикордонних країн Європи посилився, що може становити загрозу для їхньої національної безпеки. У зв’язку з цим він зазначив, що ці країни можуть запроваджувати обмеження на національному рівні відповідно до правил Шенгенської зони.

Як повідомляв "Телеграф", українські експерти також прогнозували ухвалення компромісного рішення через надто великі розбіжності в позиціях країн Євросоюзу щодо заборони віз для росіян.