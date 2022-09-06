Война — день 195: россияне пытаются остановить продвижение ВСУ на юге и продолжают ядерный шантаж

Оперативно о главном 6 сентября

Полномасштабное вторжение россии в Украину длится уже 195 дней. В последние дни начало появляться все больше оптимистических новостей об успехах ВСУ на южном фронте, это не могло остаться незамеченным и россияне начали активно стягивать новые силы, чтобы попытаться остановить продвижение украинских защитников. Впрочем, несмотря на это основным направлением для наступления россиян все еще остается Донецкая область. Продолжается и ядерный шантаж на ЗАЭС, на которой оккупанты вновь повредили последнюю высоковольтную линию электропередачи с подконтрольной частью Украины.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 6 сентября, а более оперативную информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

Напомним, о событиях 3 сентября можно прочитать в сводке: "Война — день 192: ВСУ зачищают Херсонщину от оккупантов, а россияне готовят удар на Донбассе".

О том, что происходило 4 сентября можно прочитать в материале: "Война в Украине — день 193: обострение на Запорожской АЭС, атаки оккупантов на Донбассе".

Информация за 5 сентября доступна в трансляции: "Война в Украине — день 194: ВСУ демонстрируют успехи на Донбассе и юге на фоне атак россиян"