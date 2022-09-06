Когда в Украину приедет новый премьер Великобритании: в МИД очертили сроки

Дипломаты уже приступили к работе

Подготовка к визиту нового премьера Великобритании Лиз Трасс в Киев уже ведется, а сам визит может состояться в ближайшее время.

Как сообщил в эфире единого марафона новостей посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко, украинские дипломаты уже приступили к подготовке встречи Трасс с президентом Владимиром Зеленским.

"Когда она формально станет премьером (6 сентября, — ред.), я думаю, сразу же состоится звонок, и договоренности о визите Лиз Трасс не заставят себя ждать", — сказал он.

При этом он добавил, что в МИД Украины также уже работают и над организацией звонка.

До назначения на пост премьера Трасс занимала должность главы МИД Великобритании, в этом качестве она посещала Киев 17 февраля, а после начала вторжения россии неоднократно заявляла, что намерена посетить Украину еще раз.

Как сообщалось ранее, выборы нового главы Консервативной партии Британии, а заодно и нового премьера, состоялись 3 сентября, а уже 5 сентября стало известно, что победу одержала Трасс. Ее оппонентом был бывший министр финансов Риши Сунак.

Трасс известна своими жесткими высказываниями в сторону россии, а также бескомпромиссной поддержкой Украины.